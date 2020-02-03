СНБО: Иран должен соблюдать международные нормы в расследовании катастрофы самолета МАУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иранская комиссия по расследованию катастрофы самолета МАУ работает в штатном режиме, и призвал Иран к «максимально тесному сотрудничеству». Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



Он подчеркнул, что Украина ожидает от Ирана неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы.



По словам Данилова, позиция Украины относительно всестороннего и полного расследования и выплаты соответствующих компенсаций остается неизменной. Украинская сторона готова к сотрудничеству и имеет все технические и научные возможности для расшифровки поврежденных черных ящиков, добавил он.



Иран отказался делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета МАУ. Такое решение было принято после того, как аудиозапись, переданная украинским экспертам в рамках расследования, была опубликована в украинских СМИ.