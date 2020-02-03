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Обвиняемый в махинациях экс-руководитель «Лисичанскугля» сбежал на неподконтрольную территорию

03 февраля 2020, 17:50

Обвиняемый в махинациях экс-руководитель «Лисичанскугля» сбежал на неподконтрольную территорию

Бывший руководитель ОАО «Лисичанскуголь», который обвиняется в махинациях с бюджетом, после сообщения о подозрении выехал на временно оккупированную территории Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По материалам следствия, в марте 2016 должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставила незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый ушел от проведения тендерных процедур и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб в размере около 190 тысяч гривен.

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