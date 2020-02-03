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Боевики стреляли из запрещенного оружия: ранение получил военный

03 февраля 2020, 18:31

Боевики стреляли из запрещенного оружия: ранение получил военный

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С полуночи по состоянию на 18:00 боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Павлополя, Опытного, Авдеевка, Песок, Новотошковского и Орехово.

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