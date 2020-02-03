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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

03 февраля 2020, 21:21

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 февраля.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время станет известна дата будущего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и группировками «ДНР/ЛНР».

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила местного жителя Подвезко В.П. к 14 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова исключила обмен по формуле «всех на всех» до полного прекращения боевых действий. Ранее группировка отказалась продолжать обсуждение подготовки к обмену, пока не будут завершены все процессуальные действия в отношении участников обмена 29 декабря.

«ДНР» начала сбор отпечатков пальцев жителей, подавших заявки на получение «паспорта» группировки.

Экономика

«ДНР» объявила о намерении поднять размер минимальной зарплаты на подконтрольной ей территориии установить его выше 6 тысяч российских рублей. При этом размер зарплаты все равно останется почти в 2 раза ниже показателя на подконтрольной властям территории.

Общество

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Подозреваемые: экс-командир боевиков «ДНР», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), а также боевики из РФ Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Одного из четырех подозреваемых будут защищать нидерландские адвокаты Сабина тен Дуссхатэ и Баудевейн ван Эйк.

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