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В результате 12 обстрелов на Донбассе пострадали двое украинских военных

04 февраля 2020, 08:05

В результате 12 обстрелов на Донбассе пострадали двое украинских военных

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Так, один украинский военный был ранен, еще один получил боевые поражения.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся в районе Павлополя, Опытного, Авдеевки, Пескок, Новотошковского, Орехового, Новолуганского.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе ООС.

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