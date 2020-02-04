В результате 12 обстрелов на Донбассе пострадали двое украинских военных

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил



Так, один украинский военный был ранен, еще один получил боевые поражения.



Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Огонь велся в районе Павлополя, Опытного, Авдеевки, Пескок, Новотошковского, Орехового, Новолуганского.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе ООС.