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Глава «ДНР» признал задержку выплат зарплат и пенсий

04 февраля 2020, 11:12

Глава «ДНР» признал задержку выплат зарплат и пенсий

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что в конце 2019 года и в январе 2020-го были задержки с выплатой зарплат, особенно в угольной и металлургической отрасли.

«Что касается задержек по выплате заработной платы, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей», — заявил он в интервью «министерству информации ДНР».

По словам Пушилина, основные причины в долгах по зарплате — непризнанность «ДНР», экономическая блокада и еще не закончившиеся военные действия.

«Поэтому каждому предприятию приходится бороться за то, чтобы работать, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности и полноценно выплачивать без задержек заработную плату. Чтобы говорить о том, что нужно уже повышать заработную плату, нужно реализовывать продукцию», — сказал он, добавиви, что «здесь не всегда все получается».

«Особенно когда есть внешние факторы. Как, например, ситуация, связанная с металлургией. А это для нас очень серьезный пласт предприятий. Я напомню: в прошлом году был определенный кризис в металлургии, когда цена на металл на бирже упала. Это то, что от нас точно не зависит», — сетует глава группировки.

Задержки с выплатой местных пенсий Пушилин назвал «технической составляющей» и выразил надежду, что в феврале этого не повторится.

Ранее о задолженности по зарплатам на шахтах «ДНР» сообщала «Восточная правозащитная группа». Также факт долгов подтвердили источники «Новостей Донбасса» на угольных предприятиях.

В 2019 году компания «Внешторгсервис» получила отсрочку на два года по выплате долга перед металлургическими предприятиями и угольными шахтами «ДНР» и «ЛНР».

В Донецке «ДНР» может закрыть две шахты из-за нерентабельности.

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