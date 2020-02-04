Аваков подарил больше 400 единиц оружия в 2019 году

В 2019 году министр внутренних дел Арсен Аваков наградил оружием 438 человек. Об этом сообщает «Украинская правда».



«На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД "​​Огнестрельное оружие" награждено 438 человек», — сообщили в МВД на запрос издания.



На другие вопросы в МВД не ответили, в частности, не указали количество человек, которых наградили оружием, по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также указать виды оружия, которым награждали людей в 2019 году.



В 2016 году Аваков заявлял, что за 2014 — 2016 годы выдал 1085 стволов. Он тогда указал, что это его «прямые полномочия», которые он «не согласовывает ни с кем».