Рада предварительно согласилась уменьшить число депутатов до 300

Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект №1017, которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.



За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.



В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в статье 76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (сейчас их 450).



В статье 77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов устанавливается законом.

Законопроект предусматривает, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих парламентских выборов.

3 сентября 2019 года парламент направил в Конституционный суд законопроект №1017. 18 декабря были получено заключение КС о соответствии законопроекта требованиям Конституции.



Положительный вывод КС позволил парламенту принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого понадобится не менее 300 голосов депутатов.