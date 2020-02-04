Посол Франции заявил, что Минские соглашения требуют уточнения

Франция считает, что в Минских соглашениях есть пункты, которые нуждаются в уточнении и детализации. Об этом сказал посол этой страны в Украине Этьен де Понсен в интервью «Громадському».



«Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий», — заявил дипломат.



По его словам, нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты соглашений. «Но это не значит, что надо отказаться от "Минска". Нет другой возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украины, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, а дальше могут быть интерпретации», — добавил де Понсен.



Также он отметил, что Франция довольна проведением «нормандского саммита» 9 декабря. Однако Париж разочарован провалом полного прекращения огня, которое должно было начаться с 1 января.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.