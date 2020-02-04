Журналист: ЕС снимет санкции с некоторых членов «семьи Януковича»

В Евросоюзе продолжаются дискуссии о том, кого из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича исключат из санкционного списка. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники.



По его информации, на данный момент речь идет об исключении двоих человек, однако окончательное решение еще не принято.



«Идет работа над тем, сколько из 12 человек, которые до сих пор находятся под санкциями ЕС за незаконное присвоение государственных средств Украины, будут исключены. Сейчас получается, что двое, но это может измениться», — написал он в Twitter.



Ранее Джозвяк писал, что рассматриваются кандидатуры старшего сына Януковича Александра, экс-премьера Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министр по вопросам доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонка и его сына Артема и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.



Санкции в отношении Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года за присвоение государственных средств.