Рада отклонила законопроект, который позволил бы президенту назначать глав ГБР и НАБУ

Верховная Рада не поддержала постановление об одобрении сроков подготовки изменений в законопроект №1014 об изменениях в статье 106 Конституции Украины, которым президенту предлагается предоставить право назначать и увольнять директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины.



За такое решение проголосовали 214 народных депутатов из 226 минимально необходимых.



Законопроект был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским, однако Конституционный суд признал частично неконституционными положения законопроекта об изменениях в Основной закон в части расширения полномочий главы государства при назначении руководителей НАБУ и ГБР.



После этого по представлению парламентского комитета по вопросам правовой политики Верховная Рада должна была одобрить сроки подготовки изменений в законопроект.



Однако по результатам сегодняшнего голосования решение по этому вопросу принято не было. Согласно регламенту Верховной Рады, такой документ считается отклоненным.