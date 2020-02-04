Путин отрицает связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил внести поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия. Об этом он сообщил на встрече с общественностью в Череповце, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».



«На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью... За время работы президентом и председателем правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать... И поэтому я это предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин. Так российский лидер ответил на вопрос, не собирается ли он продлить свои полномочия на посту президента еще на шесть лет.



По словам Путина, в предложенных поправках в Конституцию нет ничего необычного. Он рассчитывает, что эти поправки будут рассмотрены за три с половиной месяца.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Госдуме утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами. Уже 23 января Дума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.