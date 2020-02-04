На Донбассе бастуют горняки из-за долгов по зарплате

Группа шахтеров угледобывающего госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области вместе с женами объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.



По его словам, задолженность перед работниками «Первомайскугля» составляет 130,47 миллиона гривен



Волынец также сообщил о 33 горняках шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области, которые отказались выходить на поверхность по аналогичной причине. Задолженность предприятия за три месяца перед работниками составила 93,12 миллиона гривен.

В прошлом году шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и других регионах, требуя выплаты долгов по зарплате и протестуя против намерений государства закрыть ряд шахт. В декабре Кабинет министров дополнительно выделил 322,6 миллиона гривен на выплату заработных плат шахтерам.