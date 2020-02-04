В «ДНР» рассказали, как экономят на раненых «ополченцах»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории существует практика, когда ранения «ополченцев и военнослужащих» оформляют как бытовые травмы и в итоге они получают минимальные выплаты по инвалидности.



Об этом рассказал сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин во время интервью с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



«Недопустима такая несправедливость и в каждом индивидуальном случае надо разбираться... Так оставлять это нельзя», — отреагировал Пушилин.



Россиянин Александр Жучковский, который воевал на стороне группировки «ДНР», а сейчас собирает деньги на лечение боевиков, у себя в Telegram-канале накануне написал, что руководство «республики» «ненавидят за равнодушие».



«Тысячи людей — раненые, инвалиды, члены их семей — ненавидят вас за равнодушие. Никто никогда не поверит в то, что у республики нет денег на лечение фронтовиков, хотя бы на тяжелые операции раненым. Вам просто наплевать», — подчеркнул он.