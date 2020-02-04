Кабмин выделил 169 млн гривен на зарплаты шахтерам «Лисичанскугля» и «Первомайскугля»

Кабинет министров направил 169 миллионов гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь». Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко [народный депутат фракции "Слуга народа"] встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам», — сообщил Ткаченко.



«Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам», — добавил он.



В декабре 2019 года премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате, после чего глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд гривен. 14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о выделении Минфином 1 млрд гривен на выплату зарплаты и о полном погашении задолженности перед шахтерами.