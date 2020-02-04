Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен

В Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины во время получения двух миллионов гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен «отката» за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. К своей схеме он привлек посредника.



Чиновнику секретариата Кабмина вменяют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).



В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.