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«Судье» «ДНР» заочно дали восемь лет тюрьмы за суд над пленными украинцами

04 февраля 2020, 21:43

«Судье» «ДНР» заочно дали восемь лет тюрьмы за суд над пленными украинцами

Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 8 годам тюрьмы так называемого судью «ДНР» за приведение приговоров удерживаемым украинцам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 9 января 2015 года мужчина занял должность «судьи» подконтрольного группировке «ДНР» Центрально-городского межрайонного суда Макеевки и систематически принимал участие в судебных заседаниях в качестве «судьи».

«Он рассматривал судебные производства по приведению приговоров гражданам Украины, которые отбывают наказание в ДНР, в соответствие с так называемым уголовным кодексом псевдореспублики», — говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемый продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории, наказание по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса назначено заочно — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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