СМИ: Госсекретарь Помпео заявил, что Крым для Украины «потерян навсегда»

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Киев 31 января заявил на закрытой встрече, что захваченный Россией Крым вернуть невозможно. Об этом сообщает «Новое время».



По данным издания, во время встречи с представителями антикоррупционного сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты, речь зашла о полуострове Крым.



Джапарова попросила держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также оказать помощь с организацией в Вашингтоне конференции по крымскому вопросу.



«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — процитировал слова Помпео один из участников встречи, имя которого не называется.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция пока не видит формата, в котором можно было бы обсуждать возвращение аннексированного РФ Крыма Украине.