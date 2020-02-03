Источник НВ объяснил слова Помпео о «потерянном» Крыме

Обновлено. Позже издание НВ раскрыло имя источника — это Елена Трегуб, генсекретарь общественной организации «Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны». Трегуб обратилась в редакцию НВ, чтобы уточнить сказанное Майком Помпео. По ее словам, госсекретарь США дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным, — и на встрече как раз и обговаривали вопрос о том, как держать Крым на повестке дня.



В первоначальной редакции статьи НВ со ссылкой на источник сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Киев 31 января якобы заявил на закрытой встрече, что захваченный Россией Крым вернуть невозможно.



По данным издания, во время встречи с представителями антикоррупционного сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты, речь зашла об аннексированном полуострове.



Джапарова попросила держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также оказать помощь с организацией в Вашингтоне конференции по крымскому вопросу.



«Он сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия это не та страна, у которой что-то можно забрать», — процитировало НВ Трегуб после уточнения.



У себя в Facebook Эмине Джапарова также написала, что Помпео не говорил о «потерянном Крыме», а распространенная ранее информация является «медийной манипуляцией».

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция пока не видит формата, в котором можно было бы обсуждать возвращение аннексированного РФ Крыма Украине.