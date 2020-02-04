Главные события 4 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 февраля.

Политика



Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что идея дать новый старт диалогу с Россией доказала свою эффективность в урегулировании конфликта на востоке Украины



Франция считает, что в Минских соглашениях есть пункты, которые нуждаются в уточнении и детализации. Об этом сказал посол этой страны в Украине Этьен де Понсен в интервью «Громадському».



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент ведется подготовка к очередному обмену удерживаемыми лицами. Он выразил надежду, что обмен удастся выполнить в формате «всех на всех».



Представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали в Луганск, где поучаствовали в мероприятии группировки «ЛНР».



Экономика



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что в конце 2019 года и в январе 2020-го были задержки с выплатой зарплат, особенно в угольной и металлургической отрасли.



Общество



Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 8 годам тюрьмы судью «ДНР» за приведение приговоров удерживаемым украинцам.



Лидер группировки «Новороссия» Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.

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