Штаб ООС зафиксировал 14 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В штабе отметили, что противник обстреливал позиции военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Огонь открывался вблизи Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Песок, Старогнатовки, Новотошковского, Травневого, Орехово, Новолуганского.



По данным штаба, с началом текущих суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по военным у Новотроицкого. Там добавили, что за текущие сутки потерь нет.