В «Слуге народа» назвали условия для выборов в ОРДЛО

Проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса возможно, если ситуация будет полностью подконтрольна украинской власти. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



Он подчеркнул, что позиции фракции по этому вопросу сейчас нет, поскольку проводить выборы в ОРДЛО при нынешней ситуации невозможно.



«Если будут существенные изменения. Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, например, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти», — сказал Арахамия.



Он добавил, что после выполнения этих условий можно «начинать общаться, но не проводить выборы». «Сейчас оно выглядит так, что рано об этом говорить», — резюмировал глава фракции «Слуга народа».

На прошлой неделе помощник президента Андрей Ермак выразил надежду, что следующий саммит «нормандской четверки» позволит провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольной территории Донбасса.