СБУ задержала мужчину, который помогал жителям Луганска получать соцвыплаты

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, который незаконно помогал жителям оккупированной части Луганщины получать соцвыплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Спецслужба выяснила, что предприниматель из временно неподконтрольного Луганска, который перевозил людей на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по «заочному» оформлению соцвыплат.



Мужчину остановили на КПВВ «Майорское», когда тот ехал в Северодонецк. «У мужчины обнаружено почти пятьдесят банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области», — говорится в сообщении.



СБУ проверяет мужчину на причастность к деятельности «МГБ ЛНР», а также выясняет, есть ли среди его клиентов бывшие и действующие боевики незаконных вооруженных формирований.



Также правоохранители устанавливают должностных лиц украинских госучреждений, предположительно причастны к функционированию схемы.