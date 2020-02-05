Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ задержала мужчину, который помогал жителям Луганска получать соцвыплаты

05 февраля 2020, 09:20

СБУ задержала мужчину, который помогал жителям Луганска получать соцвыплаты

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, который незаконно помогал жителям оккупированной части Луганщины получать соцвыплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецслужба выяснила, что предприниматель из временно неподконтрольного Луганска, который перевозил людей на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по «заочному» оформлению соцвыплат.

Мужчину остановили на КПВВ «Майорское», когда тот ехал в Северодонецк. «У мужчины обнаружено почти пятьдесят банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области», — говорится в сообщении.

СБУ проверяет мужчину на причастность к деятельности «МГБ ЛНР», а также выясняет, есть ли среди его клиентов бывшие и действующие боевики незаконных вооруженных формирований.

Также правоохранители устанавливают должностных лиц украинских госучреждений, предположительно причастны к функционированию схемы.

Еще по теме

Организации
СБУ
Прочее
соцвыплаты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:21
«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое
10:19
«ДНР» задержала жителя неподконтрольной Донетчины по обвинению в «шпионаже»
23:00
Главные события 4 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:43
«Судье» «ДНР» заочно дали восемь лет тюрьмы за суд над пленными украинцами
16:47
В «ДНР» рассказали, как экономят на раненых «ополченцах»
14:52
Члены «Альтернативы для Германии» приехали к «ЛНР» в Луганск
11:12
Глава «ДНР» признал задержку выплат зарплат и пенсий
21:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:50
В «ДНР» пообещали поднять минимальную зарплату. Она все равно останется ниже украинской
13:08
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
12:43
В «ДНР» назвали невозможным обмен «всех на всех» до прекращения боевых действий
11:58
«ДНР» начала собирать отпечатки пальцев для выдачи своих «паспортов»
10:16
«ЛНР»: Три города и два района остались без водоснабжения из-за аварии
16:44
«ДНР» выявляла «шпионов» среди владельцев украинских паспортов
10:21
В Горловке загорелась станция скорой помощи
все новости
12:05
Рада рассмотрит законопроект о рынке земли в четверг. «Слуги народа» готовы сидеть всю ночь
11:59
Лутковская прокомментировала информацию о возможном выходе из ТКГ
11:30
Завтра ГБР хочет вручить Федине подозрение из-за слов о Зеленском
11:01
УП узнала имя главного претендента на пост главы МинВОТ
10:55
На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ
10:21
«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое
10:19
«ДНР» задержала жителя неподконтрольной Донетчины по обвинению в «шпионаже»
09:34
Кабмин принял решение о создании министерства по делам оккупации. Его уже расформировывали в сентябре
09:20
СБУ задержала мужчину, который помогал жителям Луганска получать соцвыплаты
08:56
В Украине задолжали шахтерам 922 миллиона гривен
08:24
В «Слуге народа» назвали условия для выборов в ОРДЛО
08:04
Штаб ООС зафиксировал 14 обстрелов, без потерь
23:00
Главные события 4 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:30
Пристайко заявил о подготовке «большого обмена» с участием крымских татар
21:58
СМИ: Госсекретарь Помпео заявил, что Крым для Украины «потерян навсегда»
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Золотом-4: три месяца после разведения войск ►
04 февраля, 09:32
Что может почерпнуть Украина из децентрализации Польши? ►
03 февраля, 09:27
Поправки Путина ведут к перестройке «ДНР» ►
02 февраля, 10:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция