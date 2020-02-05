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«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое

05 февраля 2020, 10:21

«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое

Группировка «ЛНР» настаивает на одновременном открытии КПВВ в Счастье и Золотом, но украинская сторона рассматривает вариант только по Золотому. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время пресс-конференции во вторник.

По его словам, России необходим пункт пропуска в Счастье по экономическим и тактическим соображениям, но украинская власть пока вопрос по Счастью не рассматривает.

«Что будет завтра — мы не знаем. Завтра, может, возможен вариант открытой агрессии, а возможен вариант какого-то замороженного конфликта. А может все-таки, я знаю лично, многих представителей Минской группы, они очень большие специалисты своего дела и мы надеемся, что все-таки эти договоренности дойдут до того, что война закончится и мы будем двигаться в сторону реинтеграции», — добавил Гайдай.

Глава ЛугОГА неоднократно отмечал, что открытие КПВВ «Золотое» зависит от боевиков, так как украинская сторона уже давно готова.

Руководитель области также проанонсировал капитальный ремонт дороги из Северодонецка до Золотого, установку возле КПВВ мобильного центра предоставления админуслуг и медучреждения.

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