«ДНР» задержала жителя неподконтрольной Донетчины по обвинению в «шпионаже»

Фото: «МГБ ДНР» / YouTube

«МГБ» при группировке «ДНР» задержало жителя неподконтрольной Донетчины Парфенюка Дмитрия Александровича 1989 года рождения по обвинению в «шпионаже» в пользу СБУ. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что мужчина был завербован СБУ в 2017 году. И якобы следил за указанными ему квартирами в Донецке, собирал информацию о воинских частях и личном составе боевиков.



Также его обвиняют в попытках устроиться в «правительство ДНР».

3 февраля «ДНР» сообщила, что приговорила местного жителя к 14 годам колонии за «шпионаж».



Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».



Многие отправленные в тюрьму за «шпионаж» вносятся в список на обмен пленными.