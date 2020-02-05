На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ

Недалеко от подконтрольной правительству Юрьевки и в районе подконтрольного «ДНР» Донецка беспилотики ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На западной окраине Куйбышевского района Донецка (неподконтрольный правительству, 5 км к западу от центра Донецка), наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2–3 км к северо-северо-западу. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА», — говорится в отчете.



На южной окраине села Юрьевка патруль миссии слышали семь выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника.



Наблюдатели благополучно приземлили оба аппарата.