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На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ

05 февраля 2020, 10:55

На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ

Недалеко от подконтрольной правительству Юрьевки и в районе подконтрольного «ДНР» Донецка беспилотики ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На западной окраине Куйбышевского района Донецка (неподконтрольный правительству, 5 км к западу от центра Донецка), наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2–3 км к северо-северо-западу. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА», — говорится в отчете.

На южной окраине села Юрьевка патруль миссии слышали семь выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника.

Наблюдатели благополучно приземлили оба аппарата.

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