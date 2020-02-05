Завтра ГБР хочет вручить Федине подозрение из-за слов о Зеленском

Народному депутату фракции «Европейская солидарность» Софии Федине направлена повестка на 6 февраля для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении преступления. Об сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Повестка была направлена следователем Государственного бюро расследований по адресу регистрации Федины, фактического проживания и по месту работы.



В Офисе генпрокурора отметили, что в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Федина считается надлежащим образом уведомленной, «однако для предотвращения спекуляций относительно неосведомленности о вызове» повестка дополнительно опубликована на официальном сайте ведомства.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с волонтером Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.



«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.



После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры. Квалификация дела: угроза убийством в отношении президента Украины (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).



ГБР проводило обыски дома у волонтерки Маруси Зверобой.