Лутковская прокомментировала информацию о возможном выходе из ТКГ

Представительница Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская временно прекратит принимать участие в заседаниях ТКГ. Об этом она сообщила в комментарии «Новостям Донбасса».



Причины и сроки паузы она не назвала. «Поверьте, это будет очень короткий срок», — уточнила Лутковская.



Также она отказалась сообщить, кто на это время займет ее место в гуманитарной подгруппе.

Ранее «Страна» сообщила о то, что Валерия Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске. Ее не было на двух заседаниях ТКГ в январе. Вместо Лутковской от украинской стороны в подгруппе присутствовал представитель СБУ Геннадий Кузнецов.