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Рада рассмотрит законопроект о рынке земли в четверг. «Слуги народа» готовы сидеть всю ночь

05 февраля 2020, 12:05

Рада рассмотрит законопроект о рынке земли в четверг. «Слуги народа» готовы сидеть всю ночь

Верховная Рада в четверг, 6 февраля, может начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать», — отметил Разумков.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что рассмотрение правок к закону о рынке земли затянется до ночи.

«Сколько это займет времени — никто не знает. Но мы в четверг начнем, проголосуем за "до победы", как говорят. У меня есть прогнозы, что это в 3-4 часу утра мы в четверг закончим. Я думаю, что где-то так. Но мы точно успеем за один день», — сказал Арахамия журналистам, передают «Українськi новини».

Депутат уточнил, что Рада рассмотрит ряд правок ночью, после чего продолжит рассмотрение в пятницу и на следующей пленарной неделе 18-21 февраля. «Мы называем это "земельная ночь"», — сказал Арахамия.

Политик также ожидает блокировку трибуны и акции протеста при рассмотрении законопроекта. «Если все партии будут сопротивляться, мы просто с четверга заблокируем работу всего парламента на неопределенное время. Такой сценарий тоже есть», — заявил глава фракции СН.

Завтра перед заседанием Рады состоится заседание фракции «Слуга народа». Депутат от этой политсилы Ольги Василевской-Смоглюк, допустила, что процедура рассмотрения законопроекта будет оглашена на этом заседании.

«Не уверена, что до сих пор мы смогли мобилизировать голоса [за законопроект о рынке земли]. Думаю, фракция "Голос" поможет голосами при рассмотрении этого документа», — отметила она в эфире телеканала «Наш».

Депутата от группы «За будущее» Дмитрий Лубинец прогнозирует, что «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Батькивщина» не поддержат законопроект об открытии рынка земли. «Все они выступали категорически против. Уверен, что они проголосуют против», — сказал он в эфире телеканала «Наш». По его данным, некоторые депутаты группы «Доверие» могут поддержать документ, если там будет учтен ряд поправок.

Сегодня утром лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с трибуны Рады призвала граждан выйти на протест под стены парламента в четверг из-за «земельного» законопроекта.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об открытии рынка земли, который, как предполагается, с 1 октября 2020 года отменит запрет на продажу земель сельхозназначения.

К рассмотрению законопроекта во втором чтении были направлены 4,5 тысяч правок. Категорически против открытия рынка земли выступают парламентские фракции «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Также против выступают националистические партии, сторонники которых участвовали в протестах под Верховной Радой.

17 декабря такой митинг перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан.

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