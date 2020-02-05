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На полицейских напали под Славянском

05 февраля 2020, 14:26

На полицейских напали под Славянском

Трое сотрудников полиции получили травмы во время задержания злоумышленника в селе Никольское Славянского района, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские ночью прибыли на вызов жителя Никольского, который сообщил, что ему угрожают оружием.

Правоохранители обнаружили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. При задержании один из дебоширов напал на полицейских. Как сообщается, во время обезвреживания злоумышленника трое сотрудников полиции получили травмы. У другого участника конфликта изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова.

Правонарушителями оказались жители сел Никольского и Крестище 1992 и 2001 годов рождения.

Начато досудебные расследования по двум статьям Уголовного кодекса: части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и части 2 статьи 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей).

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