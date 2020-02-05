ОБСЕ зафиксировала новую позицию боевиков на Луганщине

Специальная мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировала 31 января новую позицию боевиков в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Примерно в 2 км к северу от н. п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил новую позицию вооруженных формирований, которая не зафиксировано на изображениях от 21 ноября 2019 года», — говорится в отчете.



Также беспилотник миссии зафиксировал, как военнослужащие ВСУ расширяли свою позицию неподалеку от поселка Новотошковское, а также подземное укрытие, которое строили неподалеку.