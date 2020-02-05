В Украину доставили тест-системы для выявления нового коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса уже доставлены в Украину. Об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, этих тест-систем достаточно для исследования 25-30 случаев. Однако, по его словам, существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество «вдвое или втрое».



Скипальский отметил, что «в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике».



Представитель Минздрава добавил, что граждане Украины после эвакуации из китайского города Ухань будут находиться в изоляции на протяжении инкубационного периода. Точной даты эвакуации пока нет.