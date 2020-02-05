Боевики открывали огонь из запрещенного оружия, без потерь

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18:00 боевики стреляли по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Под огнем оказались окрестности Новотроицкого, Широкино, Марьинки, Песок, Орехово и Счастья.



