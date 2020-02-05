В Донецкой и Херсонской областях — больше всего женщин на руководящих должностях

По состоянию на начало 2020 года женщины занимают руководящие должности на 28,9% предприятиях, учреждениях и организациях в Украине. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на данные Госслужбы статистики.



Больше всего руководителей-женщин в юридических лицах Донецкой и Херсонской областей — 31,7% и 31,4% от общего количества юридических лиц. Меньше всего — в Киевской области: их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.



По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятиях потребительской кооперации (57,42%).



При этом ни одна из женщин не возглавляет казенные предприятия в стране, число которых составляет 32.



Издание отмечает, что Госстатистики впервые подсчитало число женщин на руководящих должностях в стране.