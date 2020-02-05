Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой и Херсонской областях — больше всего женщин на руководящих должностях

05 февраля 2020, 21:11

В Донецкой и Херсонской областях — больше всего женщин на руководящих должностях

По состоянию на начало 2020 года женщины занимают руководящие должности на 28,9% предприятиях, учреждениях и организациях в Украине. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на данные Госслужбы статистики.

Больше всего руководителей-женщин в юридических лицах Донецкой и Херсонской областей — 31,7% и 31,4% от общего количества юридических лиц. Меньше всего — в Киевской области: их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятиях потребительской кооперации (57,42%).

При этом ни одна из женщин не возглавляет казенные предприятия в стране, число которых составляет 32.

Издание отмечает, что Госстатистики впервые подсчитало число женщин на руководящих должностях в стране.

Еще по теме

Прочее
Статистика Женщины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:11
Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте
22:41
В «ДНР» исчез «премьер-министр»
16:19
ОБСЕ зафиксировала новую позицию боевиков на Луганщине
16:14
Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны
10:21
«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое
10:19
«ДНР» задержала жителя неподконтрольной Донетчины по обвинению в «шпионаже»
23:00
Главные события 4 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:43
«Судье» «ДНР» заочно дали восемь лет тюрьмы за суд над пленными украинцами
16:47
В «ДНР» рассказали, как экономят на раненых «ополченцах»
14:52
Члены «Альтернативы для Германии» приехали к «ЛНР» в Луганск
11:12
Глава «ДНР» признал задержку выплат зарплат и пенсий
21:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:50
В «ДНР» пообещали поднять минимальную зарплату. Она все равно останется ниже украинской
13:08
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
все новости
23:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:11
Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте
22:41
В «ДНР» исчез «премьер-министр»
22:11
Половина школ Донецкой области закрылись на карантин
21:11
В Донецкой и Херсонской областях — больше всего женщин на руководящих должностях
20:24
Боевики открывали огонь из запрещенного оружия, без потерь
19:32
Дело Шеремета: Суд продлил арест Антоненко
19:30
История покинувшего Луганск после плена. «Поколение Донбасс» ►
18:22
На «1+1» проходят обыски в рамках дела о прослушке Гончарука
18:00
Рябошапка: Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет
17:03
Украинский МИД отреагировали на визит немецких депутатов в оккупированный Луганск
16:35
В Украину доставили тест-системы для выявления нового коронавируса
16:19
ОБСЕ зафиксировала новую позицию боевиков на Луганщине
16:14
Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны
15:36
Дело MH17: Прокуратура Нидерландов сообщает подозреваемым о явке в суд
все новости
ВИДЕО
История покинувшего Луганск после плена. «Поколение Донбасс» ►
05 февраля, 19:30
Ситуация в Золотом-4: три месяца после разведения войск ►
04 февраля, 09:32
Что может почерпнуть Украина из децентрализации Польши? ►
03 февраля, 09:27

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция