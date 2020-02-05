Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 февраля.

Политика

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская временно прекратит принимать участие в заседаниях по Донбассу. Причины ее ухода неизвестны, однако по словам самой Лутковской, речь идет о коротком сроке ее отсутствия.



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что местные выборы в отдельных райнах Донбасса состоятся только при условии, если ситуация будет полностью подконтрольна украинской власти.



Верховная Рада «провалила» законопроект № 2083-д, который должен урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям временно неподконтрольных территорий. Документ отправлен на доработку.



МИД Украины расценило визит немецких ультраправых политиков в неподконтрольный Луганск «сознательным нарушением международного права в угоду российской идеологии».



Права человека



У пленника боевиков «ЛНР» Романа Сагайдака ухудшилось состояние здоровья, о чем сообщила его сестра Анна Стастникова. Она предполагает, что это связано с избиением ее брата боевиками в 2017 году.



«МГБ ДНР» задержала жителя Донетчины Парфенюка Дмитрия Александровича 1989 года рождения по обвинению в «шпионаже» в пользу СБУ.



Боевые действия



СММ ОБСЕ зафиксировала 31 января новую позицию боевиков в Луганской области.



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