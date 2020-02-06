На Донбассе пострадал украинский военный. Зафиксировано 13 обстрелов

За минувшие стуки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностей минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



5 февраля огонь велся в районе Песок, Новотроицкого, Широкино, Марьинки, Авдеевки, Орехового, Счастья, Травневого.



По данным штаба, с начала текущих суток боевики из 120-мм миномета выпустили 15 мин по военным у Орехового. Обошлось без жертв.