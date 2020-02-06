В Раде произошла потасовка: «слуги народа» защищали трибуну, но Тимошенко «прорвалась»

В Верховной Раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов. Трансляцию вел телеканал «Наш».



Представители фракций ОПЗЖ и «Батькивщина» попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, однако им препятствовали депутаты от «Слуги народа». Однако лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко все-таки смогла пройти и занять место спикера Дмитрия Разумкова, чтобы сорвать заседание по рынку земли.



При этом первый вице-спикер Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва и заседание парламента продолжилось. Представители ОПЗЖ и «Батькивщины» заняли трибуну.