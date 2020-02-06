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КПВВ «Новотроицкое» приостановил работу: людей отправляют до «нулевого» блокпоста

06 февраля 2020, 13:58

КПВВ «Новотроицкое» приостановил работу: людей отправляют до «нулевого» блокпоста

Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области приостановил работу по состоянию на сегодня. Об этом сообщили в «Донбасс SOS».

В 13:15 сотрудник Госпогранслужбы Украины уведомил людей на КПВВ о том, что автобусы с «нулевого» блокпоста до «Еленовки» (под контролем боевиков) ходить не будут.

«До 0 [нулевого блокпоста] граждан могут довезти, но дальше им придется идти пешком около 3км. Желающих доехать до 0 и идти пешком много. Главное, успеть до 16.30, иначе останутся ночевать в поле», — сказано в сообщении.

Пользователи соцсетей пишут, что на пункте пропуска группировки «ДНР» «Еленовка» движение транспорта остановлено. Это связанно с пробкой в «серой зоне», которая образовалась из-за снежных заносов и гололеда.

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