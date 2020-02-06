Прокуратура: «Селидовуголь» закупал некачественное оборудование для шахт

Правоохранители провели ряд обысков на госпредприятии «Селидовуголь» и на территории частных предприятий, сотрудничавших с ГП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По информации следствия, должностные лица «Селидовугля» в 2018 — 2019 годах заключили договоры с частными предприятиями на поставку некачественного горно-шахтного оборудования и проведение капитального ремонта на шахте «Кураховская».



Должностные лица ГП подозреваются в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины).



Согласно постановлению судьи, 5 февраля состоялись 9 обысков на территории офисных и складских помещений предприятий и местам проживания должностных лиц. Изъято горно-шахтное оборудование и документация.