СМИ: В «Слуге народа» признались Зеленскому в наличии записей прослушки Гончарука на компьютерах «1+1»

Народный депутат от «Слуги народа» и бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко на собрании фракции при участии президента признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала «1+1». Об этом «Буквам» на условиях анонимности рассказал один из нардепов от «Слуги народа».



«Дубинский поднял эту тему. Вначале они все отрицали. Потом президент сказал, что у него есть 100 % данные, что эти записи были на компьютерах канала. Потом Ткаченко сказал: а что такого, что они там были. Это, мол, журналистская работа. На что Зеленский ответил, что журналистская работа — это сказать, что была незаконная прослушка, и обнародовать, а не монтировать и выбрасывать в Сеть», — рассказал депутат после собрания фракции.

5 февраля СБУ провела обыски в офисе редакции программы «Гроші» телеканала «1+1» в рамках расследования дела о прослушке совещания премьер-министра Алексея Гончарука с руководством Нацбанка и Министерством финансов. Правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.



Обыски также прошли по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.



В свою очередь, медиагруппа «1+1 media» обвинила СБУ в давлении «на независимые СМИ». Ведущим программы «Гроші» был нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.



15 января в сети опубликовали записи разговора Гончарука с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На одной из записей премьер говорит, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».





