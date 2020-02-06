«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Так называемый верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил жителя Луганска к 12 годам заключения за «государственную измену». Об этом сообщает пресс-службы «генеральной прокуратуры ЛНР».



Луганчанин с марта 2018 года по май 2019 года по заданию «иностранной разведки» якобы собирал и передавал сведения об объектах военной и гражданской инфраструктуры, а также данные, раскрывающие метод обеспечения безопасности объектов «государственной охраны», в том числе обеспечения безопасности главы «ЛНР» Леонида Пасечника.



Также утверждается, что мужчина хотел получить вознаграждение, а также стремился избежать разглашения о нем компрометирующей информации.