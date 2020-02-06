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Законопроект о земле: Рада рассмотрела около 200 поправок и не поддержала ни одну

06 февраля 2020, 20:10

Законопроект о земле: Рада рассмотрела около 200 поправок и не поддержала ни одну

Верховная Рада Украины завершила вечернее пленарное заседание, рассмотрев почти 200 поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине, и не приняв ни одной из них, передает УНН.

Так, парламентарии завершили вечернее заседание, рассмотрев 184 поправки к законопроекту о рынке земли. Ни одна поправка не была учтена.

Во время рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов.

После чего председатель ВРУ Дмитрий Разумков передал свои полномочия первому заместителю Руслану Стефанчуку и покинул сессионный зал.

Верховная Рада должна вернуться к рассмотрению законопроекту о землю 7 февраля.

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