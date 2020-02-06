Зеленский: прослушку Гончарука заливали в интернет с техники «1+1»

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по имеющейся у него информации, запись совещания у премьера Алексея Гончарука заливали в интернет с техники редакции программы «Гроші» телеканала «1+1». Об этом глава государства сказал журналистам во время поездки во Львовскую область, передает УНИАН.



«К сожалению, у "Грошей" обыски потому, что, насколько мне известно, именно с их техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал, и кто это в Интернет вбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет вбросил», — рассказал президент.



Президент подчеркнул, что Служба безопасности расследует прослушивание на режимном объекте.



«Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект», — сказал он.



Зеленский рассказал, что у работников Управления госохраны также были обыски.



Он также добавил, что он «очень сожалеет» об обысках у журналистов, но вмешиваться глава государства не может.

5 февраля работники СБУ пришли с обыском в один из офисов телеканала «1+1» в деле о прослушивании премьера Алексея Гончарука. Обыски были проведены у журналиста канала Евгения Куксина, редактора Дениса Данько и бывшего сотрудника канала Александра Низовцева.