ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов на Донетчине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов в селе Сосновское Новоазовского района Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный бункер рядом с домом к востоку-северо-востоку от н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка); рядом с бункером стояли 2 человека (по оценке, члены вооруженных формирований)», — говорится в сообщении.



В том же населенном пункте беспилотник миссии зафиксировал не менее шести других гражданских домов, которые использовались вооруженными формированиями; рядом с некоторыми домами стояли автомобили и военные грузовики.