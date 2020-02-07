В Киеве состоится вечеринка в честь ночного клуба Донецка 90-х

В Киеве 28 февраля состоится вечеринка в честь ночного клуба «Мистик», который был открыт в Донецке в 1996 году на втором этаже дворца молодежи «Юность». Информация о мероприятии размещена в Facebook.



«Первый андеграундный ночной клуб города Донецка, в прошлом одного из столпов отечественной электронной сцены», — рассказывают о «Мистике» организаторы вечеринки.



В вечеринке примут участие резиденты клуба. Отмечается, что свое участие уже подтвердили Dj Malinoff, Letva, MC Alexandr Denisov, Dj Jazzy, Dj Yura Keks, Dj Мажор (The Maneken).



Мероприятие пройдет в пятницу, 28 февраля, в ДК «Куренивка», начало в 22:00, стоимость входа — 100 гривен.