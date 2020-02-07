Шестерым россиянам запрещен въезд в Украину после двух попыток попасть на гастроли

Группа россиян дважды пыталась попасть на территорию Украину через пункты пропуска на украинско-молдавской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.



Пограничникам граждане России сообщили, что являются актерами комедии «Идеальный свидетель» и направляются в Украину на гастроли.



Во время проверки выяснилось, что двое из них незаконно посещали аннексированный Крым, где участвовали в съемках фильма. В связи с этим пограничники отказали во въезде и поставил запрет на въезд сроком на 3 года.



Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего также были не допущены через границу.



После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова. Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе.



Двое из них, которым запретили въезд, оплатили штраф, а также получили запрет на въезд уже на 10 лет.



Другим четверым россиянам проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года.