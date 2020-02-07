Оржель не смог сказать, когда погасят долги перед шахтерами

Министр энергетики и защиты окружающей среды Анатолий Оржель не смог назвать сроки погашения задолженности по зарплатам перед шахтерами государственных шахт.



«Сейчас правительство работает над тем, чтобы найти возможность компенсацию из бюджета. Мы должны предоставить комплексный план реструктуризации и реформирования угольной отрасли», — сказал министр во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.



По его словам, на складах Украины ежедневно скапливается уголь: «Мы выйдем из отопительного сезона с рекордными объемами угля на складах — 3 млн тонн. Мы не сработали уголь. Фактически мы должны искать дальнейшее его использование».

1 января 2020 года задолженность перед работниками государственных шахт составляла 922 миллиона гривен. Накануне Кабмин выделил 169 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами.



По состояние на 6 февраля на госпредприятии «Первомайскуголь» и шахте «Южнодонбасская» продолжались забастовки в связи с невыплатой долгов по заработной плате.