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«ДНР» ограничила движение транспорта по трассам из-за непогоды

07 февраля 2020, 11:49

«ДНР» ограничила движение транспорта по трассам из-за непогоды

Сегодня, 7 февраля, на подконтрольной группировке «ДНР» территории сохраняется ограничение движение транспорта на ряде дорог из-за непогоды. Об этом сообщает «МВД ДНР».

Так, грузовики не пускают на:

— Т-05-07 Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка», на участке от Амвросиевки до КПП «Успенка»;
— Т-05-08 Донецк — Новоазовск — Седово, на участке от Старобешево до г Новоазовска.

Для транспорта ограничено движение транспорта участках автодорог:
— Терновое — Петровское (С051716 от Т-05-17);
— подъезд к Саур-Могиле (Т-05-22 от автодороги Н-21);
— Мануиловка — Дмитровка (от села Петровское до села Степановка).

Из-за снежного наката и переметов затруднено движение транспорта в Старобешевском и Тельмановском районах. Осложнена транспортная связь с селами Вишневое и Светлый Луч в Старобешевском районе и с селом Дерсово в Тельмановском районе, а также по ряду второстепенных дорог в населенных пунктах.

По данным «МВД», за сутки было совершено 4 ДТП с пострадавшими и 16 происшествий без пострадавших, в которых были повреждены автомобили.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области движение по дорогам открыто во всех направлениях.

Вчера стало известно, что расчищать снег на дороги вышла только половина техники, «министру транспорта ДНР» объявили выговор.

Под Новоазовском перевернулся автобус: 2 пассажира погибли, еще 22 человека пострадали

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