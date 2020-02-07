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ОБСЕ призвало прекратить огонь на Донбассе и отрыть новые КПВВ

07 февраля 2020, 12:27

ОБСЕ призвало прекратить огонь на Донбассе и отрыть новые КПВВ

Ключевым условием для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе остается всеобъемлющее прекращение огня. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик во время обращения к Постоянному совету ОБСЕ в Вене, передает пресс-служба организации.

Чевик отметил положительное влияние недавнего разведения сил и средств на трех согласованных участках и реконструкцию моста вблизи Станицы Луганской, но указал на важность полного «режима тишины».

Также глава СММ ОБСЕ отметил, что в общем процесс разведения на пилотных участках идет по графику, одновременно в рабочей группе по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются переговоры о новых участков разведения.

Также Чевик считает необходимым приложить больше усилий в плане разминирования и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения для облегчения трудностей гражданского населения.

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня, которое до сих по не наступило. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.

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