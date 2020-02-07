Охрана Разумкова изменила правила после скандала с прослушкой Гончарука

Охрана спикера Верховной Рады изменила правила после скандала с прослушиванием совещания премьера Алексея Гончарука. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил сам Разумков.



«Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады — ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами», — сказал он.



По его словам, прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

15 января в сети опубликовали записи разговора Гончарука с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На одной из записей премьер говорит, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



5 февраля СБУ провела обыски в офисе редакции программы «Гроші» телеканала «1+1» в рамках расследования дела о прослушке совещания премьер-министра Алексея Гончарука с руководством Нацбанка и Министерством финансов. Правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.



Обыски также прошли по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.



В свою очередь, медиагруппа «1+1 media» обвинила СБУ в давлении «на независимые СМИ». Ведущим программы «Гроші» был нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.





